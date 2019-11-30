Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıktı.

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

İşte oluşan gruplar ve detaylar

A Grubu

İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler

B Grubu

Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C Grubu

Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D

D Grubu

İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C

E Grubu

İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off E

F Grubu

Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off F


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu!
<p>Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çi

Samsun´da Akılalmaz Olay! İkiz Bebeklerden Biri Yere Çakıldı, Diğeri Son Anda Kurtarıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TANAP nerelerden geçiyor? İşte TANAP güzergahı..

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler