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  3. EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş'te çekilecek

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş'te çekilecek

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş'te çekilecek

İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız bitime 1 hafta kala kura çekilişi için beklemeye başladı.

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞ MAÇI VE FİNALİN TARİHİ

Açılış maçının 12 Haziran'da İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Final maçının tarihi ise 12 Temmuz...

EURO 2020 MAÇLARININ ŞEHİRLERİ

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

(Türkiye)


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