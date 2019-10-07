Etnospor'da muhteşem final

AKŞAM

ETNOSPOR Kültür Festivali, nefes kesen anları, birbirinden heyecanlı mücadeleleri, geçmişi geleceğe bağlayan kareleriyle bir kez daha hafızalara kazındı. Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanında Türk’ün şanlı tarihi anıldı. 3 Ekim’de başlayan görkemli organizasyon sona erdi. Vatandaşlarımız Atatürk Havalimanı’na koştu. Aileler, çocuklarını festivale getirerek geçmişleriyle tanışmalarını izledi. 2016’daki ilk Etnospor’da ziyaretçi sayısı 360 binken bu yılki festivale 1 milyon 200 bin ziyaretçinin katıldığı belirtildi.

YOĞUN İLGİDEN DOLAYI UZADI

Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, “Çok güzel 4 gün geçirdik. Biraz yağış ve fırtınayla boğuştuk. Bizim için talihsiz oldu ama hakikaten insanların coşkusunu gördük. Festivalin bitmesi gereken saatlerde insanların gelmesini görmek, bizi kapanışı saat 21.00’e kadar uzatmaya zorladı. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın. Seneye de Atatürk Havalimanı’ndayız” dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Muhteşemdi. Gelecekte katılımcı ve sporcu sayısının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

KUZENLER ZiRVEDE

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif soluğu Ok Savaşları alanında aldı. Kuzenler, ziyaretçilerden 2 yaşıtları ile birlikte 4’lü takım oluşturdu. Karşılarında ise yine ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik takım vardı. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif’in takımı ok savaşını 15’e 9 kazanmayı başardı.