Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Etnospor'da Azerbaycan-Karabağ at gösterisi nefesleri kesti

Etnospor'da Azerbaycan-Karabağ at gösterisi nefesleri kesti

Etnospor'da Azerbaycan-Karabağ at gösterisi nefesleri kesti

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında gerçekleşen Azerbaycan-Karabağ at gösterisi beğeni topladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde Atlı Sporlar Sahası'nda gösteriler yapıldı.

Vatandaşlar özellikle Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi gösterdi. Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı. Gösteri sırasında Azerbaycan Dans Ekibi de şovlarıyla seyircilerin beğenisini topladı.

Azerbaycan-Karabağ at gösterisinin ardından Arjantin'in geleneksel sporu "pato" da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Atlı Sporlar Sahası'nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapılacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından ´Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın´ sloganıyla azim, kara

Bilal Erdoğan ve Berat Albarak´ın Çocukları Etnospor Kültür Festivali´nde Ok Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…