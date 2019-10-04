Etno derbisinin galibi dostluk!

ATATÜRK Havaalanı’nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali dün açıldı. 16 ülkeden bine yakın sporcunun 12 geleneksel branşta yarıştığı etkinliğin ilk gün konukları futbol dünyasının yıldızlarıydı. G.Saraylı futbolcular Muslera, Falcao, Asbaşkan Abdürrahim Albayrak’la alana geldi. F.Bahçeli Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Başakşehir’den Arda Turan, Gökhan İnler, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda tanınmış isim oradaydı. Alana erken gelen Vedat Muriç idman yaparak Muslera ve Falcao’ya göre daha başarılı oldu. Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Falcao ve Muslera’ya atış için yardım etti.

ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yıldızların katılımıyla yaşanan yoğunluğu futbol tabiriyle, “Dar alanda ciddi kalabalık oldu” şeklinde esprili bir şekilde dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar futbolun önemli isimleri teveccüh edip gelince, çocuklar geçit vermedi. Gelene kadar kan ter içinde kaldılar. Yoğunluktan şovlarını gösterecek fırsat pek olmadı ama keyifl i anlar yaşadık. Fenerbahçeli olduğum için Vedat’a torpil yapmadım. Falcao ve Muslera da iyi attı."