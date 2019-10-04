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  3. ETNO derbisinin galibi dostluk

ETNO derbisinin galibi dostluk

ETNO derbisinin galibi dostluk

4. Etnospor Kültür Festivali’ne yıldız yağdı. Futbolun starları Muslera, Falcao, Vedat, Emre ok attı. Yarışmalar dostluk içinde geçti.

Atatürk Havaalanı’nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali dün açıldı. 16 ülkeden bine yakın sporcunun 12 geleneksel branşta yarıştığı etkinliğin ilk gün konukları futbol dünyasının yıldızlarıydı. G.Saraylı futbolcular Muslera, Falcao, Asbaşkan Abdürrahim Albayrak’la alana geldi. F.Bahçeli Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Başakşehir’den Arda Turan, Gökhan İnler, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda tanınmış isim oradaydı. Alana erken gelen Vedat Muriç idman yaparak Muslera ve Falcao’ya göre daha başarılı oldu. Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Falcao ve Muslera’ya atış için yardım etti. 

Çok keyifli oldu

ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yıldızların katılımıyla yaşanan yoğunluğu futbol tabiriyle, “Dar alanda ciddi kalabalık oldu” şeklinde esprili bir şekilde dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar futbolun önemli isimleri teveccüh edip gelince, çocuklar geçit vermedi. Gelene kadar kan ter içinde kaldılar. Yoğunluktan şovlarını gösterecek fırsat pek olmadı ama keyifli anlar yaşadık. Fenerbahçeli olduğum için Vedat’a torpil yapmadım. Falcao ve Muslera da iyi attı.”

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivalin hayırlı olmasını diledi, “Geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan ayrıca, ‘Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın’ etiketini kullandı. 

TANGOCULAR NEFES KESTİ

Festivalde ilk kez yer alan Arjantin Pato sporu büyük heyecana sahne oldu. Her atışı taraftarlar, “Gool” sesleriyle alkışladı. Festivale geçen yıl da Japonya’dan Yabusame ekibi gelmiş ve renk katmıştı.

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