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02 Haziran 2019 Pazar 10:19 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:19

Estudiantes, Jose Sosa'nın menajeriyle görüştü

Estudiantes, Jose Sosa'nın menajeriyle görüştü

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor’un öne çıkan isimlerinden birisi olan Jose Sosa’ya talip çıktığı öne sürüldü.

Arjantin basını, Bordo-Mavili oyuncu için Estudiantes Kulübü’nün devreye girdiğini ve önce Sosa’nın menajeri ile bir görüşme yapıldığını yazdı. Daha önce “Futbolu Arjantin’de bırakmak istiyorum” diyen tecrübeli oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirttiği ve öncelikle Trabzonspor yönetimi ile anlaşılması gerektiğini bildirdiği kaydedildi. Estudiantes’in önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili yöneticilerle bir görüşme yapacağı ve 1 milyon euro teklif edileceği, ancak Trabzonspor’un daha fazla isteyeceği vurgulandı.

(Star)

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