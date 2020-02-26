Esra Bayrak, dünya şampiyonu oldu

Şampiyonada bugün 60 metre stilinde piste çıkan özel sporcu Esra Bayrak tüm rakiplerini geride bırakarak, 8.06'lık derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Esra Bayrak bu derecesi ile son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşarak ayrı bir başarı elde etti. Esra Bayrak, 2016 yılından bu yana katıldığı her şampiyonadan altın madalya ile dönen milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 60 ve 100 metrede altın madalyanın sahibi olarak ayrı bir rekora imza attı.
Öte yandan özel sporcular tarihinde bir ilki başaran Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın´dan oluşan Kadınlar 4x200 Bayrak Takımı, dünya üçüncüsü oldu.
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası´nda alınan madalyaları değerlendiren Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Esra Bayrak dünya şampiyonu olarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. İlk günde Fatma Damla, altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur ve sevinç yaşatmıştı. 4x200 bayrak yarışında altın kızlarımız bir ilki başararak dünya üçüncüsü oldular. Bayrak yarışında yarışan özel sporcularımız Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın´ı ülkemize yaşattıkları bu gurur için tebrik ediyorum. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak, 7 yıldır paralimpik branşlarımız için yetenek taramaları yaptık, milli takım gelişim kampları düzenledik ve yurt içi ve yurt dışı hazırlık turnuvalarına katılım gösterdik. Allah´a şükürler olsun bizim emeklerimizi boşa çıkarmadı, hedef 2020 Trisome Oyunları, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları olacaktır. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verip özel sporcularımızın şampiyonluğunda payı olan Spor Toto´ya, Eminevim Grubu'na, TESYEV´e, TMPK´ye ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Esra Bayrak, "Şampiyonaya iyi hazırlandık, federasyon başkanımız Birol Aydın, bize her türlü kamp ve spor malzeme desteğini sağladı. Antrenörüm Aytunç Göz ise bir öğretmen gibi, bir baba gibi, ağabey gibi, hep yanımızda oldu ve bizi en mükemmel şekilde şampiyonaya hazırladı. Çok mutluyum. Dünya şampiyonluğumu şehitlerimize ve bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a armağan ediyorum" dedi.
25 Şubat Salı günü başlayan Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ilk gün 1 altın, 2 bronz, bugün ise 1 altın, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 2 altın ve 4 bronz madalya kazanmış oldu. Şampiyona 27 Şubat Perşembe günü yapılacak olan müsabakalar ile sona erecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle gelecek Alman file bekçisi ile devam etmeyi düşünmeyen siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleci transferiyle ilgili raporunu yönetime verdi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra yenilmesi sonrası sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un geleceği iddia edilmişti. Erol Bulut'tan bir son dakika açıklaması geldi ve genç teknik adam kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.
Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”