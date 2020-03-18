Espanyol'un 6 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.
Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...
Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic var...
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğini, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Süper Lig'de futbolcular sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.