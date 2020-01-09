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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 15:46
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 15:46

Espanyol'dan forvete 20 milyon Euro'luk takviye

Espanyol'dan forvete 20 milyon Euro'luk takviye

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La Liga ekibi Espanyol, Benfica'nın 25 yaşındaki golcü oyuncusu Raul de Tomas'ı transfer ettiğini duyurdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.

İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.

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