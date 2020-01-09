Espanyol'dan forvete 20 milyon Euro'luk takviye

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.
Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.
İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda komisyon aldı iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Galatasaray'ın altyapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.