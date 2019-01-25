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Eskişehirspor'da deprem! 9 futbolcu ayrıldı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan 9 futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle tesislerden ayrıldı.

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Siyah-kırmızılı kulübün sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden  Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal  Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi  ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı.

Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik  heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat  Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için  teşekkür etti. 

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