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Eskişehirspor ligde kaldı ve kötü günleri geride bıraktı

Eskişehirspor ligde kaldı ve kötü günleri geride bıraktı

Spor Toto 1. Lig’de kötü bir sezon geçirmesine rağmen 31. haftada 3-1’lik Afyonspor galibiyeti ile ligde kalmayı garantileyen Eskişehirspor’da moraller yerinde.

Eskişehirspor, geçen yıl Mustafa Denizli yönetiminde play-off final maçında İzmir temsilcisi Göztepe’ye karşı penaltılarda boyun eğerek Süper Lig’e çıkma fırsatını kaçırmıştı.

Final maçının etkisini atlatamayan siyah kırmızılılar, 2018-2019 sezonuna da kötü bir başlangıç yaparak inişli-çıkışlı performansıyla dikkat çekti. Eskişehirspor lige; transfer yasağı, kulübün borçları, maddi yetersizlik, mevcut oyuncuları oynatamayıp alt yapıdan yetişen oyuncularla mücadele ve yönetim istikrarsızlığı gibi sorunlarla başladı. Ligin ilk devresini alt sıralarda tamamlayan Eskişehir temsilcisi, ikinci devrede transfer tahtasını açarak toparlanmaya başladı. Bir yandan da kulübün borçları yüzünden haciz konularıyla uğraşan EsEs, kümede kalmak için yoğun bir mesai harcadı. Son haftalara doğru sahada tam bir takım olmayı başaran Eskişehirspor, başarılı sonuçlar alarak ligde kalmayı garantiledi. Sancılı süreci geride bırakan siyah kırmızılı takımda şimdiki hedef ise kalan maçları da kazanıp ligi iyi bir noktada tamamlamak. 

(İHA)

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