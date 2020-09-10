Eskişehirspor, genç golcüsü Metehan Altunbaş'ı LASK Linz'e gönderdi

Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, genç oyuncusunu Avrupa'ya gönderdi. Es-Es, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.



Resmi açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan!”

300 BİN EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak.

Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.