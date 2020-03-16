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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 17:29
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 17:29

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesi koronavirüs temizliği

Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesi koronavirüs temizliği

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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi stadyum dezenfekte edildi.

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyum'da seyircisiz olarak oynanacak olan Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri stadı dezenfekte etti. Karşılaşma öncesi ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında tribünler, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübeleri, koridorlar, tuvaletler, basın toplantı salonu ile stattaki diğer bölümlerde dezenfekte çalışması yaptı.

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