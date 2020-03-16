Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesi koronavirüs temizliği

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyum'da seyircisiz olarak oynanacak olan Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri stadı dezenfekte etti. Karşılaşma öncesi ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında tribünler, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübeleri, koridorlar, tuvaletler, basın toplantı salonu ile stattaki diğer bölümlerde dezenfekte çalışması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynama kararıyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.