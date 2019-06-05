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05 Haziran 2019 Çarşamba 09:54 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:54

Eski UEFA Basşkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti

Eski UEFA Basşkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.

1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.

2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.

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