Eski hakem Mark Clattenburg'tan tarihi itiraf

AKŞAM
ESKİ hakem Mark Clattenburg, “2016’da Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico-Real finalinde Ramos’un golünde küçük bir ofsayt vardı. Devre arası bunu fark ettik. Zor bir karardı ve yardımcım bunu kaçırmıştı. İkinci yarının başında Pepe, Fernando Torres’e faul yapınca Atletico Madrid’e penaltı verdim. Pepe sinirlendi ve yanıma gelip mükemmel İngilizcesi ile ‘Kesinlikle penaltı değil Mark’ dedi. Ben de ona ‘İlk golünüz sayılmamalıydı’ dedim. Bu, onu susturdu” ifadelerini kullandı.
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Eski hakem Clattenburg, Devler Ligi'nde ilk yarı ofsayttan gol verip, ikinci yarı penaltıyla telafi ettiğini açıkladı.
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