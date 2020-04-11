Eski hakem İlyas Ayan vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.
Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.
Galatasaray, bu sezon zirve yapan Ömer Bayram ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak ve parasını artıracak.
Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”
Gustavo'nun performansı yurtdışında birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.
Kimse sorumluk almak istemezken Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2018'de ateşten gömleği giydi! Trabzonspor, Ağaoğlu yönetiminde zirveye çıkarken, Başkan iki yıla sığan başarı öyküsünü paylaştı.
Cim Bom genç yıldızı tekrar kiralamak isterken, Anderlecht işi bonservisle bitirmek için devrede. Onyekuru'yu sezon başında Monaco'ya kaptıran Sarı-Kırmızılılar, aynı talihsizliği bir kez daha yaşamak istemiyor.