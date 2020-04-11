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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:03
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:03

Eski hakem İlyas Ayan vefat etti

Eski hakem İlyas Ayan vefat etti

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Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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