Eski Galatasaraylı Alex Telles '1' numarada

Burak Yılmaz'dan Cenk ve Arda açıklaması

Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.