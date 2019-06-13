Eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Şeref Has yaşamını yitirdi

Barcelona’da oynayan ilk Türk unvanının sahibi olan eski Fenerbahçeli ve Milli Takım Kaptanı Şeref Has, 82 yaşında hayata veda etti.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

“14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1955-69 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.

Mekânı cennet olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

ŞEREF HAS KİMDİR?

Şeref Has 27 Eylül 1936; Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir Şeref Has kimdir? İşte kariyeri ve hayatı...

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir. Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir.

Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştır.

Millî takım kariyeri

Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türkiye Millî Futbol Takımı formasını giymiştir. 10 kez millî takım kaptanlığı yapmıştır.