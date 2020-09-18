  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 10:32
  • |
  • Son Güncelleme:

Erzurumspor'dan Garay ve Umut Nayir için görüşme

Erzurumspor'dan Garay ve Umut Nayir için görüşme

Paylaş

Fanatik

Bir stoper bir de golcü transferi yapmak isteyen BB Erzurumspor transferde gaza bastı. Dadaşlar, santrfor poziyonu için Beşiktaş'tan Umut Nayir ile masaya oturacak.

Sezon öncesinde Arvydas Novikovas, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Arturo Mina, Kaan Kanak, Patrus Boumal, Fabien Farnolle ve Armando Sadiku gibi isimleri transfer eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 yıldızı daha kadrosuna katarak, transferi tamamlamayı hedefliyor. Bu anlamda Dadaşlar'ın ilk hedefi Beşiktaş forması giyen Umut Nayir olacak.

Özdilek'in listesinde

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, golcü bir ismi takımında görmek istemesi üzerine 27 yaşındaki yıldız ile masaya oturulacak. Dadaşlar'ın hedefi ise Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak. Mavi-Beyazlılar, bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Erzurumspor'un transfer listesindeki bir diğer isim de dünyaca ünlü bir savunmacı. Dadaşlar, son olarak İspanyol ekibi Valencia'nın formasını giyen Arjantinli stoper, Ezequiel Garay için devredeydi.

Olumsuz sonuç aldılar

Ancak yapılan ilk görüşmeler sonucunda olumsuz yanıt alınmıştı. Bu anlamda Mavi-Beyazlı ekip, 33 yaşındaki futbolcunun menaceri ile tekrar masaya oturacak. Erzurum, Garay'ı da kadrosuna katarak transferi bitirmeyi planlıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli
Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

'Alo Diego Costa, ben Emre'
'Alo Diego Costa, ben Emre'

'Alo Diego Costa, ben Emre'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu
G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti
Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."

Denizlispor, Subotic transferini bitirdi
Denizlispor, Subotic transferini bitirdi

Denizlispor, Subotic transferini bitirdi

Süper Lig'de yarın 2'nci hafta maçında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinde koştuğu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Miami Heat seriyi 2-0'a getirdi
Miami Heat seriyi 2-0'a getirdi

Miami Heat seriyi 2-0'a getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

Lewis Renard Baker Trabzon'da
Lewis Renard Baker Trabzon'da

Lewis Renard Baker Trabzon'da

Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.