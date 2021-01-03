Erzurumspor'da son dakika gelişmesi

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.