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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 14:43
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  • 13 Mart 2020 Cuma 14:43

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek işbaşı yaptı

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek işbaşı yaptı

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BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 28. Hafta müsabakasında BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Dadaşlar ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakanın hazırlıklarını yeni hocası Mehmet Özdilek yönetiminde sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk bölümde koşu ve ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip antrenmanın geri kalan kısmında 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son kısmı ise taktik ağırlıklı geçti.

BB Erzurumspor yapılan antrenmanın ardından havayoluyla Manisa’ya hareket etti.

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