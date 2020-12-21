Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi

Erzurumspor'un başında 4 maça çıkıp hepsini kaybeden Hüseyin Çimşir'in takımı, gol atmayı başaramadı.
0-2 Konyaspor
0-3 Hatayspor
0-1 Gençlerbirliği
0-4 Beşiktaş
Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Ocak ayında yeniden maçlara çıkmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalya'da Antalyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken, Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi.
Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.