Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi

Nihat Özdemir: 'Maç ertelememiz söz konusu değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.