Erzurumspor'a Obertan şoku! Sezonu kapattı
BB Erzurumspor teknik patronu Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de oynayacakları Bursaspor maçı ööncesinde Fransız futbolcu Gabriel Obertan'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor ile karşılaşacakları maç öncesinde önemli bir açıklamada bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Gabriel Obertan'ın sezonu kapattığını ve gelecek haftalarda takımda yer alamayacağını açıkladı. Obertan bu sezonun devre arası transfer döneminde Bulgar ekibi Levski Sofya'dan transfer edilmişti.
Gabriel Obertan, bu sezon Erzurumspor forması altında 10 karşılaşmaya çıkmış ve takımına 1 gol katkısı vermişti.