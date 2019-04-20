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Erzurumspor Göztepe'yi yaktı!

Erzurumspor Göztepe'yi yaktı!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında küme düşem hattını yakından ilgilendiren maçta Göztepe ile Erzurumspor karşılaştı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.

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Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.

Göztepe'de ikinci yarının başında oyuna giren Yasin Öztekin, sakatlandığı için 52. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Başakşehir'e konuk olacak. Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanında mücadele edecek.

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