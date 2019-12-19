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Erzurum, Bursaspor'u kupa dışına itti

Erzurum, Bursaspor'u kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.

44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sunu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamroun, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakibinden topu kapan Ali Akman, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atanasov'un sol taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru hareketlenen Ali Akman'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakadan 2-1 yenik ayrılmasına rağmen kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin (Dk. 73 Atanasov), Seleznov (Dk. 68 Batuhan Kör), Latovlevici, Ali Akman, Recep Aydın, Musa Araz (Dk. 60 Aykut Akgün)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulcebrail Akbulut, Hamroun (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Sefa Akgün, Sunu, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 44 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 ve 82 Ali Akman (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sedat Dursun, Dk. 50 Cüneyt Köz, Dk. 87 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 38 Mahamadou Ba, Dk. 40 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 78 Kayacan Erdoğan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


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