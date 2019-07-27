Ertuğrul Ersoy adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray, Bursa’nın kaptanı Ertuğrul Ersoy’da görüşmeleri hızlandırdı. Çıkış bedeli 750 bin euro olan genç stoper için Ömer Bayram takasta kullanılacak.

Geniş ve maksimum verim alabileceği bir kadro kurmanın planlarını yapan Galatasaray, stoper transferinde Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy için girişimlerini hızlandırdı. Birçok takımın da transfer listesinde bulunan 22 yaşındaki stoperi kadrosunda görmek isteyen Fatih Terim, yönetimden ikinci Kamp dönemine kadar bu transferin bitirilmesini istedi. Timsah'la sözleşmesi devam eden ve kontratında '750 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcu için sol bek Ömer Bayram'ın takasta kullanılacağı öğrenildi.

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