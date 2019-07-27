Ertuğrul Ersoy adım adım Galatasaray'a...

Geniş ve maksimum verim alabileceği bir kadro kurmanın planlarını yapan Galatasaray, stoper transferinde Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy için girişimlerini hızlandırdı. Birçok takımın da transfer listesinde bulunan 22 yaşındaki stoperi kadrosunda görmek isteyen Fatih Terim, yönetimden ikinci Kamp dönemine kadar bu transferin bitirilmesini istedi. Timsah'la sözleşmesi devam eden ve kontratında '750 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcu için sol bek Ömer Bayram'ın takasta kullanılacağı öğrenildi.
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.
Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için son teklifini yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Daniel Sturridge bordo mavili kulüpten yıllık 2,2 milyon euro alacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Galatasaray'a da göndermede bulundu.
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.