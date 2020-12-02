Erteleme maçında Altay ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı

İzmir Bornova Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında konuk ekip Caner Hüseyin Bağ ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 83. dakikada Giresunsporlu oyuncu Sergen Piçinciol'un kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı.
Bu sonucun ardından Altay ve Giresunspor puanlarını 17'ye yükseltti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 46 Kappel), Yılmaz Özeren (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Harun Alpsoy, Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 67 Gnanduillet), Paixao
Giresunspor: Tolgahan Acar (Dk. 46 Onurcan Piri), Kerem Kalafat, Diarra, Sadi Karaduman, Hayrullah Bilazer, Tavares (Dk. 73 Sergen Piçinciol), Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 62 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu
Goller: Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor), Dk. 82 Sergen Piçinciol (kendi kalesine) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 8 Erol Can Akdağ, Dk. 70 Hayrullah Bilazer, Dk. 81 Sergen Piçinciol, Dk. 87 Eren Tozlu (Giresunspor), Dk. 18 Erhan Çelenk, Lokman Gör (ilk yarı bitiminde yedek kulübesinde) Dk. 43 Tolga Ünlü, Dk. 50 Kappel, Dk. 58 Berkay Sülüngöz, Dk. 62 Harun Alpsoy (Altay)
Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.
Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.
SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
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• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
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• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.
• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, 8 yıl önce de formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe'nin bu konuda kolaylık sağlaması bekleniyor.