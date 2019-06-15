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Ertaç'la anlaşıldı

Ertaç'la anlaşıldı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki kaleciyle anlaşma sağladı. Ertaç Özbir, Siyah-Beyazlılar’dan senelik 750 bin euro kazanacak.

AKŞAM

KARTAL’DA transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Ertaç Özbir olmuştu. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kalecinin Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Ertaç Özbir’in Siyah-Beyazlılar’la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 29 yaşındaki kalecinin senelik 750 bin euro kazanacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde başarılı fi le bekçisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

PROBLEM BÖYLECE ÇÖZÜLDÜ

Kariyerine Şekerspor’da başlayan Ertaç Özbir, ardından Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giyen Ertaç Özbir, 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı. Geçtiğimiz sezon Karius’un kötü performans gösterdiği dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş, “Onun yerine kullanabileceğim kimse yok. Olsa kullanırdım” demişti. Yönetim, Ertaç’la birlikte yedek kalecideki problemi de tamamen çözmüş oldu.

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