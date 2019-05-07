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  3. Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı

Ersun Yanal’ın Comolli ile yaptığı görüşmenin sır perdesi aralandı. Fener’in hocasının, Fransız sportif direktörden, “Yeni sezon için birer sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 veya iki kanat oyuncusu, en az bir tane de forvete ihtiyacımız var” diyerek transfer için acele edilmesini istediği öğrenildi.

SÜPER Lig’de Kasımpaşa’yı deplasmanda yenerek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Fenerbahçe’de gündem transfer. Star gazetesinin haberine göre Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede “Acil durum raporu” sunarak çeşitli taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.

STOPERLER GİDECEKLERE BAĞLI

Yanal’ın raporunda “Yeni sezon için hem sağ hem de sol bek lazım. Roman Neustadter ve Martin Skrtel’in sözleşmeleri bitiyor. Bu iki futbolcunun ayrılması durumunda iki tane stoper almamız gerek. Sağ kanatta Moses ve Dirar var, sola da Valbuena’nın durumuna göre 1 veya 2 oyuncu almalıyız” dediği öğrenildi.

FORVET HATTINDA SIKINTI VAR

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronunun, “Forvet hattında da Soldado’nun gidip gitmemesine bağlı olarak en az 1 tane çok kaliteli isme ihtiyaç var. Transfer geciktikçe adaptasyon da daha geç oluyor. Zaman kaybetmeyelim. Transferler kampa yetişmeli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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