Ersun Yanal'ın ön libero tercihi Yann M'Vila

EVERTON TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fenerbahçe, Schneiderlin için Everton kulübüne bedelsiz kiralama ve futbolcunun yıllık ücretinin tamamını karşılama teklifini yaptı. Everton, F.Bahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.
SCHNEIDERLIN'İN KARARI ÖNEMLİ
Sarı-lacivertli kurmaylar Schneiderlin'in kararını bekliyor. Ön libero için diğer Fransız aday M'Vila'da ise durum biraz farklı. Saint-Etienne'li oyuncu için kiralama seçeneği yok.
YANAL'IN İLK TERCİHİ M'VILA
Ersun Yanal'ın ilk tercini olan Yann M'Vila'nın bonservisi 7-8 milyon Euro aralığına çekilmeye çalışılıyor. Oyuncunun da F.Bahçe'ye gelmek istediği ve bunu kulübüne ilettiği de öğrenildi.
(Sabah)
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