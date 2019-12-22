Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal'ın derbideki en büyük kozu Max Kruse

Ersun Yanal'ın derbideki en büyük kozu Max Kruse

Ersun Yanal'ın derbideki en büyük kozu Max Kruse

Ersun Yanal, Max Kruse'yi Muriqi'ye hazırlayacağı pozisyonların yanı sıra şut tehdidi olarak da kullanma hesabı yapıyor.

Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş ile yapacağı maçın son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın taktik çalışmada, Kartal'a karşı sahaya süreceği 11 üzerinde durduğu vurgulanırken, 2 mevki için kararsız kaldı.

Yanal savunmada Zanka ve Jailson arasında, orta alanda da Tolga ve Deniz arasında son kararı maç saatinde verecek. Bu arada Yanal'ın maçta Kruse'yi anahtar oyuncu olarak düşündüğü öğrenildi.

Ersun Yanal, Alman oyuncudan Muriç'e gol pasları vermesini isterken, bol bol da "şut at" talimatı verdi. Max Kruse forma giydiği 10 maçta 34 şut atarken, sadece 1 golü bulunuyor.

(Star)


Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
<p>Ülkemizde Fenerbahçe´de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörl

Roberto Carlos: Fenerbahçe´nin Beşiktaş´ı Yeneceğinden Eminim

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balıkçıların ağına takılan korkutucu canlılar

Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu