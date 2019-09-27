Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi'ye derbide özel görev: Ön alanda baskıyı sen yapacaksın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golcüsü Vedat Muriqi'ye derbi öncesi özel görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Vedat'tan ön alanda baskı konusunda takımı organize etmesini istedi.

En uçtaki isim olarak rakip oyun başlatırken pozisyon alma konusunda arkadaşlarını uyarmasını isteyen Yanal, bunun taktik açıdan çok önemli olduğunu kaydetti.

Antrenmanlardaki performansıyla derbiye hazır bir görüntü veren Kosovalı golcü, "3 puan için mücadele edeceğiz. Burada ben dahil herkesin en üst düzey oynaması gerekir. Tamamen maça odaklandık. İnşallah galip geleceğiz" dedi.

(Sabah)