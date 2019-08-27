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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:14
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 11:14

Ersun Yanal'dan Trabzon'un yıldızlarına özel önlem

Ersun Yanal'dan Trabzon'un yıldızlarına özel önlem

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Süper Lig'de ikinci haftayı da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Ersun Yanal, sezona kendileri gibi iyi başlayan bordo-mavili takımın silahlarına önlem alacak; savunmayı da uyaracak.

Süper Lig'de ikinci haftayı da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Hedef; Kadıköy'deki derbiyi de kazanıp, liderliği sürdürmek. Teknik heyet, bordo- mavili takımla ilgili analizlere başladı. Rakibin geçen sezon oturttuğu kadrosuyla bu sezona da iyi başlaması tedbirlerin artırılmasına neden oldu. Ersun Yanal'ın formda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban'a pazar günü sahada özel önlem alması bekleniyor. Savunma oyuncularını da hata yapmamaları konusunda uyaracak olan tecrübeli hocanın, "Lige iyi başladık. Bu havayı bozmayalım. Bu maçtan alacağımız 3 puan çok önemli" dediği öğrenildi.

TAKIM RUHU ÖN PLANDA

Kanarya'da bu sezon 'takım ruhu' ön planda... Önemli eksiklere rağmen Başakşehir maçında sergilenen mücadele ve son dakikada gelen galibiyet bu ruha bağlandı. Ersun Yanal'ın her fırsatta 'birliktelik' vurgusu yaptığı belirlendi. Oyuncuların da Samandıra'da yemeklere birlikte katıldığı, boş zamanlarında bir arada bulunmaya özen gösterdiği belirtiliyor. Sezonun sloganı da #omuzomuzaşampiyonluğa olarak belirlenmişti. Camia ve taraftar da bu tablodan çok memnun.

(Fotomaç)

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