Ersun Yanal'dan Trabzon'un yıldızlarına özel önlem

Süper Lig'de ikinci haftayı da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Hedef; Kadıköy'deki derbiyi de kazanıp, liderliği sürdürmek. Teknik heyet, bordo- mavili takımla ilgili analizlere başladı. Rakibin geçen sezon oturttuğu kadrosuyla bu sezona da iyi başlaması tedbirlerin artırılmasına neden oldu. Ersun Yanal'ın formda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban'a pazar günü sahada özel önlem alması bekleniyor. Savunma oyuncularını da hata yapmamaları konusunda uyaracak olan tecrübeli hocanın, "Lige iyi başladık. Bu havayı bozmayalım. Bu maçtan alacağımız 3 puan çok önemli" dediği öğrenildi.
TAKIM RUHU ÖN PLANDA
Kanarya'da bu sezon 'takım ruhu' ön planda... Önemli eksiklere rağmen Başakşehir maçında sergilenen mücadele ve son dakikada gelen galibiyet bu ruha bağlandı. Ersun Yanal'ın her fırsatta 'birliktelik' vurgusu yaptığı belirlendi. Oyuncuların da Samandıra'da yemeklere birlikte katıldığı, boş zamanlarında bir arada bulunmaya özen gösterdiği belirtiliyor. Sezonun sloganı da #omuzomuzaşampiyonluğa olarak belirlenmişti. Camia ve taraftar da bu tablodan çok memnun.
(Fotomaç)
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.