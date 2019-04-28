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  3. Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a kesik

Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a kesik

Ersun Yanal'dan Tolgay Arslan'a kesik

Fenerbahçe Teknik Direkrtörü Ersun Yanal, Alanyaspor deplasmanında mağlup olan kadroyu değiştirdi.

En dikkat çeken tercih ise Tolgay Arslan'ın kesik yemesiydi. Yanal'ın devre arasında ısrarla aldırıp, 7 maçtır 11'de oynattığı Tolgay, bu kez kulübede bekledi. Gurbetçi oyuncunun yanı sıra son iki maçın öne çıkan ismi Eljif de kenardaydı.

Yanal, merkezde bu ikilinin yerine Zajc ile Jailson'u oynattı. Valbuena'nın yerine Ayew ile maça başlayan Yanal, cezalı İsmail'in yokluğunda Hasan Ali'ye yeniden formayı emanet etti. Serdar Aziz sakat olduğu için de Sadık stoperde başladı.

Ersun Yanal Valbuena ve Eljif'e sonradan şans verirken, 3. değişiklik hakkını ise kullanmadı.

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