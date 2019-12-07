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Ersun Yanal'dan sürpriz Zanka kararı

Ersun Yanal'dan sürpriz Zanka kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen'i bu sezon ilk kez kulübeye çekti. Serdar sakatlanınca Zanka yerine Ferdi'yi alıp, dizilişi değiştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoperdeki sürpriz hamle ile maça başladı.

Zanka'yı kulübeye çeken Yanal, Sadık Çiftpınar'ı sahaya sürdü. Bu sezon ilk kez Zanka'yı ilk 11'e almayan Yanal, formayı Sadık'a teslim etti.

İkinci yarıya adalesindeki sertleşme nedeniyle devam edemeyen Serdar Aziz'in yerine ise Ferdi'yi alıp, Gustavo'yu stopere çeken tecrübeli teknik adam Danimarkalı'nın yüzüne bile bakmadı.

Ligde geride kalan 13 maçta ilk 11'de görev alan Mathias Zanka, ilk kez yedek kaldı.

(Sabah)


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