Ersun Yanal'dan sürpriz Zanka kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoperdeki sürpriz hamle ile maça başladı.

Zanka'yı kulübeye çeken Yanal, Sadık Çiftpınar'ı sahaya sürdü. Bu sezon ilk kez Zanka'yı ilk 11'e almayan Yanal, formayı Sadık'a teslim etti.

İkinci yarıya adalesindeki sertleşme nedeniyle devam edemeyen Serdar Aziz'in yerine ise Ferdi'yi alıp, Gustavo'yu stopere çeken tecrübeli teknik adam Danimarkalı'nın yüzüne bile bakmadı.

Ligde geride kalan 13 maçta ilk 11'de görev alan Mathias Zanka, ilk kez yedek kaldı.

(Sabah)