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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 09:34
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 09:34

Ersun Yanal'dan olay sözler!

Ersun Yanal'dan olay sözler!

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal, sarı lacivertli yönetim ve Başkan Ali Koç'a sitem dolu sözler sarf etti. İşte Yanal'ın açıklamaları...

Büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe’ye şampiyonluk değil büyük hayal kırıklıkları yaşatarak veda eden Ersun Yanal’ın kırgın olduğu öğrenildi. Trabzon’daki kupa maçı sonrası fiilen Fenerbahçe’den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi. Ersun Hoca’nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Ali Koç’a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç’un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

DEVAM EDEMEZDİM

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal dertleştiği dostlarına, “Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı” yorumunu yaptı. Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Ersun Hoca, sportif direktör Damien Comolli’yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken “Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım” dedi. (Türkiye Gazetesi)

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