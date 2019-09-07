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  3. Ersun Yanal'dan 'Nisan'da şampiyonluk' vurgusu

Ersun Yanal'dan 'Nisan'da şampiyonluk' vurgusu

Ersun Yanal'dan 'Nisan'da şampiyonluk' vurgusu

Ersun Yanal, dünkü idmanda oyuncularına seslendi. Ligde minimum hata ile oynamaları gerektiğini belirten Yanal, “Nisan’da daha önce şampiyon olduk. Yine olmalıyız” dedi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Yanal, öğrencileriyle idman öncesinde kısa bir toplantı yaptı ve şampiyonluğu vurguladı. Ligde fizik ve kondisyon olarak bütün takımlardan iyi olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına şöyle seslendi:

MAYISLAR ONLARIN NİSANLAR BİZİM

'Ligdeki sıralamayı biz belirleyeceğiz. Geçen yıl söyledim. Yine söylüyorum. Bu sezon biz şampiyon olacağız. Daha önce Nisan ayında şampiyon olduk. Yine olmalıyız. Bize güvenen yönetimimize, camiamıza ve her zaman arkamızda olan taraftarımıza bu sevinci yaşatmalıyız. Mayıslar onların olsun. Nisan bizim ve biz bunu başaracağız. Eksiklerimizi bu milli arada kapatmalı ve Alanya deplasmanında yeni bir seri yakalamayız.

(Güneş)

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