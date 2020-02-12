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  • Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay'ın 'Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 13:25

Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay'ın 'Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki

Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay'ın 'Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü’nü çalıştıran Mustafa Reşit Akçay’ın 'Trabzonspor için bence o sene bu sene, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki gösterdi.

Yanal, ‘’Bir teknik direktörün böyle açıklama yapmasına anlam veremiyorum. Futbol hayatımda böyle şey görmedim. Ne olursa olsun Fenerbahçe şampiyon olacak’’ açıklamasında bulundu.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY NE DEMİŞTİ?

Mustafa Reşit Akçay, ''Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor’da lider oyuncular da var. Sörloth ve Sosa gibi… Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var'' ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını da belirtmişti.

(Ajansspor)

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