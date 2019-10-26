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  3. Ersun Yanal'dan Konyaspor maçında Emre Belözoğlu planı: İşi bitir ve çık

Ersun Yanal'dan Konyaspor maçında Emre Belözoğlu planı: İşi bitir ve çık

Ersun Yanal'dan Konyaspor maçında Emre Belözoğlu planı: İşi bitir ve çık

Kaburgasında kırık bulunan Emre Belözoğlu, Max Kruse'nin yokluğunda ana kumanda olarak Konya kilidini açacak skor rahatlığı sağlanmasının ardından kenara alınacak.

Süper Lig'de bugün sahasında Konyaspor'u misafir edecek olan Fenerbahçe'de bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli kanatta tek ihtimalli mücadele olarak görülen sınavdaki kilit oyuncu da kaptan Emre Belözoğlu. Kaburgasında kırık olmasına rağmen geçen hafta Denizlispor maçını çözen adam olan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu bugün de aynı görevini yapacak.

Özel bandaj ve ağrı kesici iğnelerle sahada yer alması beklenen Emre, Max Kruse'nin de yokluğu düşünülürse forvet arkasında ana kumanda olarak görev yapacak. Eğer erken skor elde edilirse Belözoğlu daha fazla yorulmadan ve acı çekmeden kenara alınacak.

Kruse bir ay yok

Bu arada teknik direktör Ersun Yanal'ın geçen hafta sahaya sürdüğü ilk on biri değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Stoperde Zanka-Serdar ikilisinin performansından memnun olan Ersun Yanal savunma hattını bozmayacak. Kanatlarda da Tolga Ciğerci ile Rodrigues yer alacak. İkili zaman zaman içeri kat edip gol arayacak. Kalede de Denizlispor maçında hatalı gol yese de refleksleriyle alkış alan ve güven veren genç Altay Bayındır olacak. Öte yandan Max Kruse'nin kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve yaklaşık bir ay takımdan uzak kalabileceği ifade edildi. Kanarya'daki bir diğer eksik ise fıtık ameliyatı olan Dirar.

Defansa uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genelde savunma ağırlıklı oyun sergileyen ve kontratak goller arayan Konyaspor'da üç ismi öne çıkardı. Tecribeli hoca Konyaspor'un Sengelia, Miya ve Ömer Ali Şahiner ile defansın arkasına yaptığı koşulara dikkat çekti.

(Türkiye)

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