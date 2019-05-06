Ersun Yanal'dan Kasımpaşa galibiyeti sonrası motivasyon konuşması! 'Güzel kapanış yapalım'

Kasımpaşa'yı yenerek üç puan ve deplasman hasretine son veren Fenerbahçe, küme düşme endişesinden de kurtuldu.

Sarı-lacivertliler, üzerlerindeki baskının azalmasıyla Haftalar sonra rahat bir nefes aldı.

Maç sonrası oyuncularını tebrik eden Ersun Yanal "Bir galibiyetten fazlasını kazandık. Öz güvenimiz geri geldi. Kalan üç haftada sizden aynı mücadeleyi bekliyorum. Güzel bir kapanış yapalım" dedi.

Jailson farkı ortada

Ersun Yanal'ın devre arası alınan Tolgay ısrarı sebebiyle uzun süre yedek kalan Jailson iki maçtaki performansıyla alkış topladı.

Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 11'de görev yapan sambacı, top çalma ve ikili mücadele kazanma istatistiklerinde ilk sırada yer alırken "Sabırla bekledim ve şansı iyi kullandım" dedi.

(Türkiye)