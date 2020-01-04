Ersun Yanal'dan Jailson'a veto: Takımın jokeri, ona ihtiyacım var

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanırken Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi Marsilya'nın harekete geçtiği öne sürülmüştü.

MARSILYA TEKLİFE HAZIR

Fransız kulübü teklif yapmaya hazırlanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Comolli ve yönetime görüş bildirdiği iddia edildi.

YANAL: TAKIMDA KALMALI

Yanal'ın "Jailson takım için çok önemli bir futbolcu. Ona ihtiyacım var. Takımın jokeri. Takımdan ayrılırsa 1 değil en az 2 pozisyonda rotasyon hakkım sınırlanmış olur. Takımda kalmalı" dediği öğrenildi.

ÇALIŞTI VE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Fenerbahçe'ye, attığı muhteşem golle Rize'de hayat veren Jailson takımına üç puanı getiren isim oldu. Bu sezon daha çok stoper mevkiinde görev alan Sambacı oyuncu kimi zaman iyi maçlar çıkarsa da özellikle yaptığı bireysel hatalar sebebiyle çok eleştirilmişti. Fakat derbiyle birlikte yeniden formayı giyen ve yine defansın ortasında oynayan Jailson, gösterdiği iyi performansın yanı sıra Çaykur Rizespor'a yaklaşık 40 metreden attığı golle üzerine düşenden fazlasını yaptı. Jailson'un attığı bu golün altında ise oldukça azimli bir çalışma yattığı kaydedildi. Brezilyalı oyuncunun uzun süredir antrenmanlardan sonra ısrarla şut çalıştığı ve takımda bu konuda en çok bu ekstra idmanı yapan isim olduğu ortaya çıktı. Attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Jailson soyunma odasında da arkadaşları tarafından tebrik edilirken teknik direktör Ersun Yanal da hem stoper mevkiinde gösterdiği başarılı performans hem de attığı gol nedeniyle oyuncusunu özel olarak kutladı.

(Takvim)