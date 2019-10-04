Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7077
  • 6,2634
  • 276.634
  • 103061
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal'dan gol uyarısı: Buna son verelim

Ersun Yanal'dan gol uyarısı: Buna son verelim

Ersun Yanal'dan gol uyarısı: Buna son verelim

Galatasaray derbisinden bir puanla dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalya'yı farklı yenerek Alanya'dan koltuğu geri almanın peşinde.

Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran, Ersun Yanal yönetiminde evinde hiç lig yenilgisi yaşamayan Fenerbahçe, Antalya karşısında farklı galibiyet peşinde.

Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Bu sezon yarışın kora kor geçeceğini ve puan kadar averajın da son derece önemli olduğunu belirten teknik direktör Yanal, oyuncularından net bir galibiyet istedi.

"Ligin en iyi istatistiklerine sahibiz. Özellikle hücum hattında tüm verilerde öndeyiz" diyen Yanal "Ancak bu başarımız gol istatistiklerine aynı ölçüde yansımış değil. Artık buna son vermenin zamanı geldi" dedi.

Sol kanattan vuracak

Sağ açıkta Deniz ile Ozan arasında tereddütte kalmış olsa de Antalya karşısında derbi kadrosunu bozması beklenmeyen Ersun Yanal, zafere giden yol haritasını da belirledi. Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemeleri gerektiğini vurgulayan Ersun Hoca, Antalya'nın zayıf karnı olarak sağ beki işaret etti.

Nazım Sangare'nin hücum aksiyonlarında arkasında büyük boşluklar bıraktığına dikkat çeken Yanal, Dirar-Tolga ikilisine bu zaafı değerlendirme talimatı verdi. Savunma arkasına atılacak topların da önemli gol fırsatları sunacağını belirten Ersun Yanal, oyuncularından aynı zamanda kaleye daha fazla şut çekmelerini istedi.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Türkiye´deki çeltik üretiminin yüzde 44´ünün gerçekleştiği Edirne´nin Meriç ve İpsala ilçelerinde

´Beyaz Altın´da Hasat Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu yöntemle arabanız daima temiz kalacak! İşte mucizevi sprey...