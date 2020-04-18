Teknik direktör Ersun Yanal merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Instagram'da kliniksporpsikologu kanalına konuşan Yanal gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Yanal'ın sözlerinden satır başları:
Ülkemizdeki en büyük futbol başarılarını gözardı etmeden irdelediğimizde, kendi ülkemizde çıkan oyuncuların temsil ettiği takımlar başarılı oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu ve 2002 Dünya Kupası gibi.
BU SÜREÇ İÇİN HAZIR DEĞİLLERDİ
Oyuncularımızın birçoğu Avrupa'ya gitti. Çok az oyuncu Avrupa'da kaldı. Diğer oyuncular yapamadı. Kötü oldukları için değil. Profesyonel mentaliteleri, bu süreç için hazır değildi.
Bugün gördüğüm kadarıyla Çağlar, Merih, Cengiz, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı gibi oyuncular daha hazır olduklarını gösteriyor. Bir taraftan da şunu atlamayalım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar farklı. Özellikle ekonomi anlamında.
İyi bir altyapı eğitimi alanlar, profesyonel yaşamda sosyal psikolojik ortamda başarıyı hazmedecek güçlü bir karaktere sahip olma konusunda gelişmiş oluyor. Ekibin önemi bu noktada fark ediyor. Yetenek futbolcuyu bir yere kadar getirir. Ondan sonraki süreç mental hazırlık, sosyokültürel hazırlıkla devam eder. Yetenekleri oyuncuları bir yere kadar getirir taşır. Karakteri ise sonrasını geleceğini belirler.
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.
Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.
Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.
Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kulübe katmanın peşinde.
Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Prandelli kovulma sebebini de açıkladı...