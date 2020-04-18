SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu: ‘UEFA Kupası...‘ Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu: ‘UEFA Kupası...‘ Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor! Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Fenerbahçe gözünü kararttı: Edin Visca geliyor! Fenerbahçe gözünü kararttı: Edin Visca geliyor! Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kulübe katmanın peşinde.