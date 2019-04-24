Ersun Yanal'dan futbolculara: Formanın hakkını verin yoksa bedeli çok ağır olacak

Fenerbahçe'de kurtarıcı olması umuduyla teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Ersun Yanal, eleştiri okları kendisine dönünce futbolcularına sert çıktı.

Görev aldığı 14 lig maçında 17 puan toplayabilen Yanal, Alanya yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'un sorgusuyla yüzleşince alarm ziline bastı.

"BU FUTBOLLA KİMSEYİ YENEMEZSİNİZ"

"Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olacağız" vaadinin çok uzağında kalan tecrübeli teknik adam, acı gerçeği futbolcularının yüzüne çarptı:

Dün bir toplantı düzenleyen Ersun Yanal, Alanya maçının görüntülerini izlettiği oyuncularına "Acilen toparlanmamız şart. Tempoyu yükseltmek, sahada savaşmak ve bunları takım olarak yapmak zorundayız" uyarısında bulundu.

"FORMANIN HAKKINI VERİN! BEDELİ AĞIR OLUR"

Kalan beş haftada kayıp istemediğini vurgulayan Yanal "Giydiğiniz formanın hakkını verin. Yoksa bedeli çok ağır olacak" dediği oyuncularını Kadıköy'deki Trabzon sınavına hazırlamaya çalışırken bir yandan da mental soruna çare arıyor.

Oyuncuların fiziksel değerlerinden ve antrenman performansından memnun olan teknik heyet, özgüven kaybını aşmak için bireysel konuşmalar gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 22 senedir kazanamayan Trabzonspor karşısında geleneği sürdürerek çıkışa geçmeyi hedeflerken, Ersun Yanal kadroda derin bir rotasyona hazırlanıyor.

Cezaları biten Hasan Ali ve Soldado'nun geri döneceği maçta, sakatlığı olan Serdar Aziz'in görevini ise Sadık üslenecek. İsmail ve Ayew'in yanı sıra Elif ve Tolgay'ı kızağa çekecek olan Yanal orta alan da Jailson ve Zajc'ı düşünüyor.

(Türkiye)