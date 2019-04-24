Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5827
  • 239.698
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal'dan futbolculara: Formanın hakkını verin yoksa bedeli çok ağır olacak

Ersun Yanal'dan futbolculara: Formanın hakkını verin yoksa bedeli çok ağır olacak

Ersun Yanal'dan futbolculara: Formanın hakkını verin yoksa bedeli çok ağır olacak

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Ersun Yanal, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu.

x

Fenerbahçe'de kurtarıcı olması umuduyla teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Ersun Yanal, eleştiri okları kendisine dönünce futbolcularına sert çıktı.

Görev aldığı 14 lig maçında 17 puan toplayabilen Yanal, Alanya yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'un sorgusuyla yüzleşince alarm ziline bastı.

"BU FUTBOLLA KİMSEYİ YENEMEZSİNİZ"

"Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olacağız" vaadinin çok uzağında kalan tecrübeli teknik adam, acı gerçeği futbolcularının yüzüne çarptı:

Dün bir toplantı düzenleyen Ersun Yanal, Alanya maçının görüntülerini izlettiği oyuncularına "Acilen toparlanmamız şart. Tempoyu yükseltmek, sahada savaşmak ve bunları takım olarak yapmak zorundayız" uyarısında bulundu.

"FORMANIN HAKKINI VERİN! BEDELİ AĞIR OLUR"

Kalan beş haftada kayıp istemediğini vurgulayan Yanal "Giydiğiniz formanın hakkını verin. Yoksa bedeli çok ağır olacak" dediği oyuncularını Kadıköy'deki Trabzon sınavına hazırlamaya çalışırken bir yandan da mental soruna çare arıyor.

Oyuncuların fiziksel değerlerinden ve antrenman performansından memnun olan teknik heyet, özgüven kaybını aşmak için bireysel konuşmalar gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 22 senedir kazanamayan Trabzonspor karşısında geleneği sürdürerek çıkışa geçmeyi hedeflerken, Ersun Yanal kadroda derin bir rotasyona hazırlanıyor.

Cezaları biten Hasan Ali ve Soldado'nun geri döneceği maçta, sakatlığı olan Serdar Aziz'in görevini ise Sadık üslenecek. İsmail ve Ayew'in yanı sıra Elif ve Tolgay'ı kızağa çekecek olan Yanal orta alan da Jailson ve Zajc'ı düşünüyor.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Pitbull ve kaplanın kavgası sosyal medyada adeta rekor kırdı

Pitbull ve kaplanın inanılmaz düellosu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gündüz hurdacılık, akşam ressamlık

Mecliste tarihi oturum özel günde özel kareler