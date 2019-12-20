Ersun Yanal'dan derbi öncesi gözdağı: Yine aynısı olacak

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonun 15. haftasını 5. sırada kapatan Fenerbahçe'de eleştiri oklarına hedef olan teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi kendinden emin konuştu.

Bugüne kadar Kadıköy'de sadece bir lig maçı kaybeden tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin evindeki derbi yenilmezliğini vurgularken "Sahamızda oynadığımızda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Bu sefer de aynısı olacak" ifadesiyle Beşiktaş'a meydan okudu.

"HİÇBİR MAZERETİMİZ YOK"

Geriye düştükleri Gençlerbirliği maçında aldıkları farklı galibiyeti hatırlatan Ersun Hoca, "Aynı arzuyu göstererek kazanmak zorundayız. Güçlü bir kadromuz, muhteşem bir taraftarımız var. Hiçbir mazeretimiz yok. Kadıköy'deki tavrımızı dış sahaya da taşıyarak devam etmeliyiz" diye konuştu.

"SÜREKLİ KAZANARAK DEVAM!"

Sıra dışı bir sezon yaşandığını dile getiren Ersun Yanal, "Ancak bizim hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Her iki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa ulaşacak güç ve motivasyona sahibiz. Bundan sonra sürekli kazanarak devam edeceğiz" açıklamasıyla iddiasını ortaya koydu.

RAKAMLAR TAT VERMİYOR

Ancak Yanal, şampiyonluk yaşatan son teknik direktör unvanıyla geri döndüğü Fenerbahçe'de şu ana kadar beklentilerin altında bir performans sergilemiş durumda.

Geçen sezon 19 maçta 32 puan toplayabilen Ersun Hoca, bu sezon da 15 haftada 25 puan aldı ve toplamda 1,6 puan ortalamasında kaldı. Beşiktaş'a karşı kariyeri boyunca çıktığı 35 maçta beş galibiyet, 10 beraberlik, 20 yenilgi alan Yanal'ın Fenerbahçe'yle 11 derbide de iki galibiyet, bir mağlubiyet, sekiz beraberliği bulunuyor.

(Türkiye)