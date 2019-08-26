  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:15
  • |
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23

Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı sonrası Tolga Ciğerci ve Zanka'ya özel tebrik

Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı sonrası Tolga Ciğerci ve Zanka'ya özel tebrik

Paylaş

Medipol Başakşehir’i 90+3’te attığı golle deviren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sergiledikleri performanstan dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka’yı özel olarak tebrik etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Çekinerek gittiği Başakşehir deplasmanında güçlü rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe’de moraller tavan yaparken, Ersun Yanal’ın sergilediği başarılı performanstan dolayı iki futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

TOLGA CİĞERCİ MÜKEMMELDİ

Sakatlık problemlerinden dolayı uzun bir süre futboldan uzak kalmasına rağmen, sezona iyi bir giriş yapan ve Başakşehir karşısında eski dinamik görüntüsünü sahaya yansıtan Tolga Ciğerci teknik heyetten tam not alırken, 27 yaşındaki futbolcunun yaptığı asist ise sarı lacivertli taraftarlara parmak ısırttı. Fizik kapasitesini her geçen gün artırdığı gibi topla oynama becerisini geliştiren Tolga kendisine sabreden camiasına bir anlamda teşekkür ederken, milli futbolcunun böyle devam etmesi halinde Ozan Tufan’la birlikte orta sahanın değişmez ismi olacağı belirtildi.

ZANKA ADİL RAMİ İLE DAHA İYİ OLACAK

Tolga Ciğerci ile birlikte Fenerbahçe’de oynadığı futbolla alkış toplayan bir diğer futbolcu ise Zanka oldu. Hem Gazişehir Gaziantep, hem de Başakşehir karşısında mükemmel bir performans sergileyen Danimarkalı stoperin yerinde müdahaleleri, hırsı, hızı ve çevik yapısı göze çarparken, 29 yaşındaki oyuncunun partnerini de bulması halinde üstüne koyarak yoluna devam edeceği ifade ediliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Transfer uçağı Luiz Gustavo için kalkıyor

title

Galatasaray'da Donk'a BAE'den sürpriz teklif

title

Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy ile anlaşmak üzere

Wesley Sneijder´in kilolu hali görenleri şaşırttı

SPOR GÜNDEMİ

Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı
Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı

Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor
Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor

Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor

Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.

'Galatasaray 10 kişiydi o girince 9 kişi oldu'
'Galatasaray 10 kişiydi o girince 9 kişi oldu'

'Galatasaray 10 kişiydi o girince 9 kişi oldu'

Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.

El Kabir'in başına gelenler
El Kabir'in başına gelenler

El Kabir'in başına gelenler

ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.

Taraftarlar muradına eriyor! Özel jetle geliyor
Taraftarlar muradına eriyor! Özel jetle geliyor

Taraftarlar muradına eriyor! Özel jetle geliyor

Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.

Yıldız oyuncu Ali Koç'un özel jetiyle gelecek
Yıldız oyuncu Ali Koç'un özel jetiyle gelecek

Yıldız oyuncu Ali Koç'un özel jetiyle gelecek

Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.

Yanal'dan özel tebrik: İkiniz de harikaydınız
Yanal'dan özel tebrik: İkiniz de harikaydınız

Yanal'dan özel tebrik: İkiniz de harikaydınız

Medipol Başakşehir’i 90+3’te attığı golle deviren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sergiledikleri performanstan dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka’yı özel olarak tebrik etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.