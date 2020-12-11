Ersun Yanal'dan alkışlanacak hareket

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, 15 yaş altı takımıyla antrenmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, eski performanslarına kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İki futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor'un 15 yaş altı takımıyla çalıştı. Antrenmanı, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yardımcıları ile kulübün futbol direktörü Sedat Karabük de izledi.

Antrenör Rauf Kolancı'nın çalıştırdığı 15 yaş altı takımının oyuncuları, ilk kez profesyonel futbolcularla antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

Uygulamayla tedavi süreçlerinin sonuna gelen futbolcuların A takım antrenmanlarına daha kolay adaptasyonunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Genç takım futbolcularının da A takım oyuncuları ile antrenmana çıkıp, deneyim kazanması ve aidiyet duygularının artırılmasını sağlayan uygulamanın devam edeceği kaydedildi.