Ersun Yanal'dan alkışlanacak hareket

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, eski performanslarına kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İki futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor'un 15 yaş altı takımıyla çalıştı. Antrenmanı, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yardımcıları ile kulübün futbol direktörü Sedat Karabük de izledi.
Antrenör Rauf Kolancı'nın çalıştırdığı 15 yaş altı takımının oyuncuları, ilk kez profesyonel futbolcularla antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.
Uygulamayla tedavi süreçlerinin sonuna gelen futbolcuların A takım antrenmanlarına daha kolay adaptasyonunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
Genç takım futbolcularının da A takım oyuncuları ile antrenmana çıkıp, deneyim kazanması ve aidiyet duygularının artırılmasını sağlayan uygulamanın devam edeceği kaydedildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetime sunduğu raporda ‘ne yapın edin merkeze bir futbolcu transfer edin' dedi. Bordo-Mavili yönetim bu talebin üzerine 33 yaşındaki Ramires ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı yıldızın devre arasında Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.
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