Ersun Yanal: Yeter artık! Kabak tadı vermeye başladı

Hakemlerin hata yapmasının anormal bir durum olmadığını belirterek sözlerine başlayan Yanal, "Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz." dedi.
"CAMİANIN AYARLARINI BOZUYORSUNUZ"
VAR sistemine rağmen adaletsiz bir durum olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Sonunu nasıl getireceksiniz?" ifadelerini kullandı.
"SORUMLUSU HESAP VERSİN"
Yapılan hataların nedeninin açıklanması gerektiğini kaydeden antrenör, "Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın" diye konuştu.
Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, mücadelenin sonunda Kenan Özer ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili, “Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, ‘Ağabey 4’üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle’ der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim” dedi.
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Altay Bayındır'ın Papiss Cisse'nin penaltısını kurtardıktan sonra iki ayağının da çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrar kararının verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.
Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.