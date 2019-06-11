Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın kadroda tutulmasını istiyor

Tecrübeli teknik adam, yönetime verdiği raporda her iki kaptanın da takıma kalmasını istediğini belirtti. Şampiyonluk hedefi için kaliteli yabancı transferlerinin yeterli olmayacağını ifade eden Yanal, takımın ağabeylere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak kaptanlara sahip çıktı.

Volkan Demirel'in sezon boyunca kendisine çok önemli yardımlarda bulunduğunun altını çizen Ersun Hoca, tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal'ın da son derece önemli bir oyuncu olduğunu belirterek gönderilmesine razı olmadığını yönetime iletti.

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Yanal'ın yönetime verdiği rapor Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın moralini yükseltirken, her iki oyuncu da ayrılık kararını düşünmediklerini ifade etti.

Kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini hatırlatan Demirel "Hedefim hiç değişmedi. Amacım 40 yaşına kadar futbol oynamak. Yönetim bana git demediği sürece de buradayım. Ancak istenmediğim zaman gelen teklifleri değerlendireceğim" derken Türkiye'de Fenerbahçe dışında bir takımda forma giymesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Kadıköy'de oynanan Antalya maçında tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal ise, "Her hangi bir kırgınlığım yok. Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusuyum. Görev verildiği sürece de en iyisini yapmak için buradayım" dedi.

(Türkiye)